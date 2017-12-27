İstanbul Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 5 katlı bir tekstil fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürdü. Patlama çevrede bulunan evlerden de duyulurken, evlerinden çıkan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda fabrikanın en üst katında maddi hasar meydana geldi. Yangının erken saatlerde olması olası bir faciayı önlerken, işçiler geldikleri iş yerlerinin önünde gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. İşçiler, fabrika bahçesinde meraklı bakışlarla itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Patlama sesini evden duyduklarını ifade eden Umut Polat, “Kimse iş başı yapmamıştı. İş saati değildi. Baya büyük bir patlamaydı. Biz oturduğumuz yerde titredik. Evimiz buraya yakın. Zaten çıkıp geldik. Allah’tan kimseye bir şey olmadı” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.