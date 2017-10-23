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İstanbul Bağdat Caddesinde kontrolden çıkan araç 2 yayaya çarptı

İstanbul Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde kontrolden çıkar araç kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı

  • AA
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İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakalı otomobil, Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Araç daha sonra çöp konteynerine ardından bir bina önündeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi ve 2 yaya sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

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