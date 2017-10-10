İstanbul Bahçelievler'de yangın çıktı.1 kişi hayatını kaybetti
Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi Misket Sokak içerisinde bulunan bir ikamette yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi Misket Sokak içerisinde bulunan bir ikamette yangın çıktı. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekiplerinin yol yerinde incelemesi sürüyor.
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