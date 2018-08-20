İstanbul bayram namazı saat kaçta 2018 Kurban Bayramı İstanbul namaz saati

İstanbul bayram namazı saat kaçta 2018 Kurban Bayramı’nda İstanbul namaz saatleri, bayram namazı kılacak vatandaşların ilgi konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan İstanbul bayram namazı saati ile ilgili araştırma yapılıyor. Diyanet’in açıkladığı bayram namazı saatleri il il haberimizde bulunuyor. Kurban bayramında, Arafe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz ve nafile, her namazdan sonra tekbir getirmek. İşte İllere göre bayram sabahı kılınacak olan İstanbul bayram namazı vakitleri... Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir. Bayram günü namaza gitmeden önce gusletmelidir. Bunun vakti, gece yarısından başlar. Yapılmazsa namazdan sonra yapılmalıdır. Bayram günlerinde güzel koku sürünmek, namaza uzak yoldan gidip, kısa yoldan dönmek, en güzel elbiseleri giymek, Ramazan bayramı namazına gitmeden önce hurma yemek ve hurma sayısının tek olması.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Bayram namazı saati 06:39

Antalya Bayram namazı saati 06:58

Aydın kurban bayramı namazı saati : 07:08

Adıyaman Kurban bayramı namaz saati : 06:27

Afyonkarahisar Kurban bayramı namaz saati : 06:57

Ağrı Kurban bayramı namaz saati : 06:06

Aksaray Kurban bayramı namaz saati : 06:43

Amasya Kurban bayramı namaz saati : 06:33

Ankara Kurban bayramı namaz saati : 06:46

Ardahan Kurban bayramı namaz saati : 06:05

Artvin Kurban bayramı namaz saati : 06:09

Balıkesir Kurban bayramı namaz saati : 07:06

Bartın Kurban bayramı namaz saati : 06:46

Batman Kurban bayramı namaz saati : 06:15

Bayburt Kurban bayramı namaz saati : 06:16

Bilecik Kurban bayramı namaz saati : 06:57

Bingöl Kurban bayramı namaz saati : 06:17

Bitlis Kurban bayramı namaz saati : 06:11

Bolu Kurban bayramı namaz saati : 06:50

Burdur Kurban bayramı namaz saati : 06:59

Bursa Kurban bayramı namaz saati : 07.01

Çanakkale Kurban bayramı namaz saati: 07:12

Çankırı Kurban bayramı namaz saati : 06:42

Çorum Kurban bayramı namaz saati : 06:37

Diyarbakır Kurban bayramı namaz saati : 06:19

Düzce Kurban bayramı namaz saati : 06:52

Denizli Kurban bayramı namaz saati : 07:03

Edirne Kurban bayramı namaz saati : 07:09

Erzurum Kurban bayramı namaz saati : 06:12

Eskişehir Kurban bayramı namaz saati : 06:56

Elazığ Kurban bayramı namaz saati : 06:22

Erzincan Kurban bayramı namaz saati : 06:20

Giresun Kurban bayramı namaz saati : 06:23

Gaziantep Kurban bayramı namaz saati : 06:31

Gümüşhane Kurban bayramı namaz saati : 06:19

Hakkari Kurban bayramı namaz saati : 06:05

Hatay Kurban bayramı namaz saati : 06:37

Iğdır Kurban bayramı namaz saati : 06:01

Isparta Kurban bayramı namaz saati : 06:58

İstanbul Kurban bayramı namaz saati : 07:00

İzmir Kurban bayramı namaz saati : 07:11

Kahraman Maraş Kurban bayramı namaz saati : 06:32

Karabük Kurban bayramı namaz saati : 06:46

Kars Kurban bayramı namaz saati : 06:04

Kayseri Kurban bayramı namaz saati : 06:37

Kocaeli Kurban bayramı namaz saati : 06:57

Konya Kurban bayramı namaz saati : 06:50

Kütahya Kurban bayramı namaz saati : 06:58

Karaman Kurban bayramı namaz saati : 06:48

Kastamonu Kurban bayramı namaz saati : 06:41

Kilis Kurban bayramı namaz saati : 06:32

Kırıkkale Kurban bayramı namaz saati : 06:44

Kırşehir Kurban bayramı namaz saati : 06:42

Kırklareli Kurban bayramı namaz saati : 07:07

Mersin Kurban bayramı namaz saati : 06:42

Muğla Kurban bayramı namaz saati : 07:07

Malatya Kurban bayramı namaz saati : 06:26

Manisa Kurban bayramı namaz saati : 07:09

Mardin Kurban bayramı namaz saati : 06:17

Muş Kurban bayramı namaz saati : 06:13

Nevşehir Kurban bayramı namaz saati : 06:40

Niğde Kurban bayramı namaz saati : 06:41

Ordu Kurban bayramı namaz saati : 06:25

Osmaniye Kurban bayramı namaz saati : 06:36

Rize Kurban bayramı namaz saati : 06:14

Sakarya Kurban bayramı namaz saati : 06:55

Samsun Kurban bayramı namaz saati : 06:31

Sivas Kurban bayramı namaz saati : 06:30

Şanlı Urfa Kurban bayramı namaz saati : 06:25

Siirt Kurban bayramı namaz saati : 06:12

Sinop Kurban bayramı namaz saati : 06:35

Şırnak Kurban bayramı namaz saati : 06:10

Trabzon Kurban bayramı namaz saati : 06:18

Tekirdağ Kurban bayramı namaz saati : 07:06

Tokat Kurban bayramı namaz saati : 06:31

Tunceli Kurban bayramı namaz saati : 06:20

Uşak Kurban bayramı namaz saati : 07:01

Van Kurban bayramı namaz saati : 06:05

Yalova Kurban bayramı namaz saati : 07:00

Yozgat Kurban bayramı namaz saati : 06:38

Zonguldak Kurban bayramı namaz saati : 06:49

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama: "Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme: Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme: Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama: Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama: Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama: Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek: Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek: Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek: Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama: Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Bayramlara önceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi menduptur.

Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler’e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler’e göre sünnet, Mâlikiler’e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler’e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler’e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler’de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.

KURBAN NİÇİN KESİLİR?

Kurban Allah rızası için kesilir. Müslümanlar arasında sevgi, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma duygularını geliştirir. Zenginle fakir arasında bir gönül köprüsünün temellerini atar. Kurban kesen kişinin Allah'a bağlılığı artar. O'na yakın olmanın huzurunu yaşar.

Kurban kesen kişi, Hz. İbrahim ve İsmail gibi Allah'ın emirlerine uymaya hazır olduğunu sembolik bir davranışla göstermiş olur.

Ayrıca kurban, insanın sevdiği şeyi Allah için feda etmesi demektir. Kurban kesen kişi, Allah'ın rızasını kazanmak için sevdiği şeyleri başkalarıyla paylaşarak bu amacı gerçekleştirmiş olur.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban ibadeti dinen maddi açıdan uygun sayılan her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban keserken okunacak dua kısa ve ezberlemesi basittir. Ancak ezberleyemeyenler en rahat okuyacağı şekilde bir kağıda yazarak da kurban başında duayı okuyabilir.

İşte Kurban keserken okunacak dua: "Allahümme inni veccehtü vechiye lillezii fetara's-semavati vel-arda hanifen ve ma ene mine'l-müşrikiin"

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazının kılındığı yerlerde namazın ardından, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazından sonra başlar. Ancak kurban kesim zamanı konusunda mezheplere göre farklılıklar vardır. Hanefilere göre kurban kesimi bayramın 3. gününün akşamına kadar devam ederken, bu süre içerisinde gece ve gündüz kurban kesilebilir, fakat gündüz kesilmesi daha uygundur. Diğer taraftan Şafiilerde ise 4. günün gün batımına kadar kurban kesimine devam edilmesinde bir sakınca yoktur.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban kesilirken kıbleye çevrilir boğaz tarafı kıbleye çevrilir. Hayvana acı çektirecek, canını yakacak hareketlerden kaçınarak, eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır.

Daha önce dediğimiz gibi besmele çekmekle ve dua okumakla başlanan kurbanlık kesiminde; usulüne göre kesim yapmak için hayvanın nefes ve yemek borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. İslamiyet'te hayvanın omuriliğinin kesilmesi ise mekruh (yasak olmasa da, yapılmaması istenen) kabul edilir. Bu işlemin ardından hayvanın canının çıkması beklenir. Hayvanın başı gövdesinden canı çıktıktan sonra ayrılır. Kurbalık keserken hayvana kesinlikle eziyet edilmemelidir. Ayrıca acı çektirmemeye özen gösterilmelidir. Bu nedenle kurbanın işin ehli kimseler tarafından kesilmesi doğrudur. Ayrıca kurban kesimi esnasında çevre kirletilmemelir. Dinimizin gerekliliklerinden biri olan temizlik konusuna dikkat edilmelir. Yine aynı alanda birden fazla kurban kesilmesi halinde bir kurbanlığın diğerini görmeyecek şekilde kesiminin yapılması gerekir.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, KURBAN ETİ AKRABAYA VERİLİR Mİ?

Kurban kesiminin tamamlanmasının ardından kurban etinin dağıtılması önem taşıyan konulardandır. Kesilen kurbanın eti öncelikle üçe bölünür. Bunun bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara dağıtılır. Diğer bir bölümü ise akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılır. Diğer bir kısmının ise evde yenmesi tavsife edilir. Yani kurban etinin bir bölümünü akraba, eş dosta verebilirsiniz. Hem kültürümüz gereği, hem dinimiz gereği özellikle komşularla, dostlarla, muhtaç ve yoksullarla paylaşmak oldukça önemlidir.

KURBANLIĞIN YENİLMEYECEK YERLERİ NERELERİDİR?

Öncelikle kurban yalnızca etleri helal olan hayvanlardan kesilmelidir. Hangi amaçla kesilirse kesilsin; kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları, dübürleri ve yumurtaları (husye) tahrimen mekruh olarak kabul edilir. Öte yandan Maliki ve Şafii mezheplerinde ise kurbalığın yumurtalarını (husye) yemek caizdir. Bu kısımların toprağa gömülmesi yahut kedi ve köpek gini hayvanlara verilmesi doğrudur.

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALI?

Arefe Gecesi ve bayram gecelerini ibadet ve zikrullahla ihya etmek. Zira Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz:“Herkim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ihya ederse, kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez.” buyurmuşlardır.(İbn-i Mâce, 563, 1782)

* Bayram sabahı erken kalkmak

* Gusül abdesti almak

* Misvak kullanmak

* Güzel koku sürünmek

* En güzel elbiseleri giyinmek

* Güler yüzlü olmak ve tatlı söz söylemek

* Kurban kesildikten sonra iki rekât şükür namazı kılmak. Bu namazın birinci rekâtında el-Kevser, ikinci rekâtında el-İhlâs sûreleri okunur.

* Sadaka vermek