İstanbul bayram namazı saati diyanet.gov.tr İstanbul bayram namazı vakti

Heyecanla beklenen Ramazan Bayramı kapımızı çaldı. İstanbul bayram namazı vakti de Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da yaşayan vatandaşların büyük merak konusu. İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı diyanet.gov.tr adresinden açıklanan İstanbul bayram namazı saatini haberimizden öğrenebilir ve bayram namazının nasıl kılındığına dair bilgi edinebilirsiniz. Bayram namazları, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının ilk günü kılınır.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı vakti Diyanet tarafından açıklandı. diyanet.gov.tr adresinden açıklanan saate göre İstanbul bayram namazı saat 06:19’da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı 2 rekattır. Cemaat ile birlikte kılınması gereken bayram namazının sonunda bayram hutbesi yer alır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Ramazan Bayram namazının kılınışı Kurban Bayramı namazı gibidir. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

BAYRAM NAMAZI BİRİNCİ REKATIN KILINIŞI

2 rekatlık bayram namazının birinci rekatının kılınışı ayrıntılı olarak şöyledir. -Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

-İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

-Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

-Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

-Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

BAYRAM NAMAZI İKİNCİ REKATIN KILINIŞI

-İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler.

-Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Teşrik Tekbîrleri

Sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemâat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selâm verir vermez, bir kere “Teşrîk tekbîr”ini okuması vâcibdir.

Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lâzım değildir.

İmâm tekbîri unutursa, cemâat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler.

Teşrik Tekbîri:

“ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LÂ İLÂHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLÂHİLHAMD”.

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ŞAFİİ'DE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, mukim, misafir, hür ve köle için müekked sünnettir. Vakti, bayram günü, güneş doğduktan sonra girer ve zeval vaktine kadar devam eder. Güneşin, bir mızrak boyu yükselinceye kadar geciktirilmesi efdaldir. İmamın, namazdan önce ve sonra; nafile namaz kılması mekruhtur. Bayram namazı, sahrada da kılınabilir, fakat camide kılınması efdaldir. Ezan ve ikamet getirilmesi sünnet değildir. Namaza başlanacağı zaman, “Essalatü camiah” (Namaz, bir araya getiricidir) diye seslenilir.