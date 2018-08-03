Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Beşiktaş'ta yol çökmesi meydana geldi

İstanbul Beşiktaş Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yol çökmesi meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Beşiktaş Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yol çökmesi meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yol çökmesi meydana geldi.

İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin oluştuğu kavşağa güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Yoldaki çöken alanın sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

Dünyanın en tembel insanları

Dünyanın en tembel insanları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA