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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

'Black Sea Championship' yat yarışlarının tamamlanmasıyla İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi geçişleri yeniden başladı.

  • AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Black Sea Championship" yat yarışmaları nedeniyle saat 10.30'da İstanbul Boğaz, saat 10.30'da çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.

6 saat süren yarışların ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri 16.30'da tekrardan başladı.

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