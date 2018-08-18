İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Black Sea Championship" yat yarışmaları nedeniyle saat 10.30'da İstanbul Boğaz, saat 10.30'da çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.

6 saat süren yarışların ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri 16.30'da tekrardan başladı.