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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda yat yarışı nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

  • AA
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İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul’da yapılacak "Boğaziçi Kupası Yat Yarışı" dolayısıyla gemi geçişlerinin saat 10.00 itibariyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

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