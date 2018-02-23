Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boğazda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş yüzünden gemi geçişleri çift yönlü geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 23 Şubat tarihinde saat 04.00'te çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti

Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti

Diriliş Ertuğrul'da Ares Müslüman mı oldu?

Diriliş Ertuğrul'da Ares Müslüman mı oldu?

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

'Google'ı Sultan Abdülhamid buldu'

'Google'ı Sultan Abdülhamid buldu'

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA