İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.
- AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin saat 08.55 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.