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İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

  • AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin saat 08.55 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

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