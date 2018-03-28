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İstanbul Boğazı yeniden gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

  • AA
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İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzeyinde Türkeli Kavak civarı yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 28 Mart tarihinde saat 15.50'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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