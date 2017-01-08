İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Konya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması

Yoğun kar yağışının devam ettiği Konya'da okullar 9 Ocak 2017 Pazartesi tatil mi? Konya Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Soğuk ve kar yağışlı hava neredeyse tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Konya'da öğrenciler bu durum üzerine okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yarın da kar yağışının devam edeceği Konya'da okullara kar tatili gelişmeleri haberimizde.