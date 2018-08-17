İstanbul Boğazı'nda kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker, kıyıya doğru sürüklendi
İstanbul Boğazı’nda, tehlikenin eşiğinden dönüldü. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker, kıyıya doğru sürüklendi. Yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşayan tanker, son anda dümen kırdı. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.
- DHA
İstanbul’dan, Rusya Federasyonu’na giden Malta bandıralı FMT Bergama adlı tanker, saat 18.45 sıralarında, Bebek açıklarında kontrolden çıktı. Tanker sahile doğru sürüklenmeye başlarken, yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşandı.
Tankerin kaptanı, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırarak olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan tehlikenin ardından tanker Karadeniz’e doğru seyrine devam etti. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.
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