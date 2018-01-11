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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı  ve çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

  • DHA
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Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

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