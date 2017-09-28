İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, görevi devraldı
Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mevlüt Uysal, görevi devraldı.
- AA
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki seçimin üçüncü turunda kullanılan 308 oyun 179'unu alan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Uysal, düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'ten başkanlık mührünü alarak, görevine başladı.
Mevlüt Uysal, tebrikleri de kabul etti.
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