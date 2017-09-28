Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, görevi devraldı

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mevlüt Uysal, görevi devraldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki seçimin üçüncü turunda kullanılan 308 oyun 179'unu alan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Uysal, düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'ten başkanlık mührünü alarak, görevine başladı.

Mevlüt Uysal, tebrikleri de kabul etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadın sürücü, trafikte tartıştığı erkek sürücüye plakayla saldırdı

Kadın sürücü, trafikte tartıştığı erkek sürücüye plakayla saldırdı

Rize’de şiddetli yağış can aldı

Rize’de şiddetli yağış can aldı

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA