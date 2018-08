İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'dan imar affı ve kentsel dönüşüm açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi'ni ziyaret eden Mevlüt Uysal, Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve hükümetle omuz omuza vererek Esenler'in sorunlarının üstesinden geldiklerini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Esenler ilçemize Engelliler Merkezi yapacağız. Kentsel dönüşüme başlıyoruz. Her mahallede cami, her mahallede belediye hizmet alanı olacak. Kentsel dönüşüm bugüne kadar bir şekilde gitti. 24 Haziran'dan sonra yeni bir sistem geldi. İnşallah yeni dönemde, daha hızlı yürüyecek. Nasıl daha hızlı yürüyecek? Eskisi gibi bürokratlara iş boğulmayacak. Hızlı bir şekilde yürüyecek. Ama görüyorsunuz, 'Nasıl çelme takarız' diye hesap yapıp duruyorlar. İnşallah o hesaplar tutmayacak. Biz samimi bir şekilde çalıştıktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem olmaz. Şimdi imar barışı var, kentsel dönüşüm var, birçok şey var. Birileri de gelip sizlerin aklını karıştırmak için bir şey söylüyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte daha fazla gelip aklınızı karıştırmaya çalışacaklar. Bugüne kadar AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanımız görevde olduğu müddetçe hiç kimseyi mağdur etmedi, mağdur ettirmedi. Bu konuda da inşallah her yaptığımız işte önce vatandaş diyeceğiz. Vatandaş nasıl mağdur olmaz ona bakacağız."

Başkan Uysal, daha sonra Halk Meclisi'ne katılarak vatandaşlarla sohbet edip belediye çalışmaları ve projelerini anlattı.

"Asıl olan vatandaşımızı korumak"

Seçimlerin yaklaştığını ve bu nedenle de kötü niyetli insanların akılları karıştırmaya çalışacağını dile getiren Uysal, "Biraz önce de bir abimiz imar barışına apartmanında üç kişinin karşı çıktığını, üç kişinde de 'yapalım' dediğini söyledi. 'Nasıl yapalım?' diye soruyor. Şimdi belediye başkanları olarak bakanımızla görüşeceğiz. Asıl olan burada vatandaşımızı rahatlatmak ve onu korumak ise biz burada 'Vatandaşımızın lehine nasıl olur', onun hesabını yapmamız lazım. Bizim önce vatandaşımızı düşünmemiz lazım. Onun için diyoruz ki; Esenler’de bugüne kadar güzel şeyler yapıldı, bundan sonra da yapılmaya devam edilecek. Ne yapıyorsak iyi niyetli olarak yapıyoruz. Eksik ve hatalı yaptığımızı gördüğümüz anda düzeltiyoruz. Bu konuda samimi bir şekilde omuz omuza verirsek, aşamayacağımız, düzeltemeyeceğimiz, hakkından gelemeyeceğimiz iş yoktur." ifadelerini kullandı.