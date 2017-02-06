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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Simav’a hibe otobüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Simav Belediyesi'ne otobüs hibe etti.

  • İHA
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Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, hibe olarak verilen halk otobüsleri ile ticari aracın bakımı yapılarak hizmete girdiğini belirtti. Özkan, “Hibe olarak gönderilen araçların Simav’a kazandırılmasındaki katkılarından dolayı, öncelikle İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, İETT Genel Müdürü Arif Emecen’e, İSKİ Genel Müdürü Mümin Kahveci’ye, Fatih Turan’a, Mahalli İdareler Koordinatörü Hüseyin Özdemir’e, Kazım Taylan Seven’e, Şakir Aydoğdu’ya, Slaih Koçak ve Mehmet Karakaş’a teşekkür ediyorum. Simavlı hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.
 

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