İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 21 bin 978 taşeron işçi kadroya hak kazandı

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 bin 978 işçi, 2 Ocak 2018'de başlayan süreç içerisinde başvuru, sınav ve güvenlik soruşturma aşamalarını başarıyla tamamladı. İBB, toplamda 21 bin 978 taşeronu kadroya alarak kamu kurumları içerisinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra çalışana kadro veren üçüncü kurum oldu.

Açıklamada, İBB ve iştirak şirketlerinde 22 bin 205 taşeron işçinin kadroya geçmek için sınava girdiği, emeklilik, işten ayrılma, sınava girmeme gibi nedenlerle 67, ayrıca güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan 160 çalışanın kadroya alınmadığı kaydedildi.