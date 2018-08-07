İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbolda Sezonu Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, Basketbol Şube Sorumlusu Hakan Şahin’in de katılımıyla Baş Antrenör Hakan Yavuz yönetiminde sezonu açarak ilk antrenmanını yaptı. Branş Sorumlusu Hakan Şahin yeni sezon öncesinde takım kaptanı Mehmet Yağmur ve Başantrenör Hakan Yavuz'la birlikte pasta keserek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Pastanın kesilmesinin ardından takım fotoğrafı çekildi ve antrenman başladı. Basketbolcular, ilk antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı

Sezona merhaba diyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi. Tu Holloway, Damian Kulig, Luka Babic, Shevon Thompson, Mehmet Yağmur, Ramazan Tekin, Mert Gizir ve İlker Tunalı bu sezon ilk kez turuncu-lacivertli formayı giyecek isimler.

20 Eylül Perşembe günü Fiba Europe Cup eleme maçında Çekya ekibi Svitavy ile deplasmanda karşılaşacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu müsabakaya kadar yeni sezon hazırlıklarını İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde sürdürecek.

Turuncu-Lacivertli ekibin bu kamp döneminde yapacağı hazırlık maçları ve katılacağı turnuvaların programları da belirlendi.

Maç programı şöyle:

30 AĞUSTOS PERŞEMBE : Darüşşafaka – İstanbul BBSK (hazırlık müsabakası)

01 EYLÜL CUMARTESİ : İstanbul BBSK – Bahçeşehir Üniversitesi (hazırlık müsabakası)

07 EYLÜL CUMA : Büyükçekmece –İstanbul BBSK (Göl Kupası Turnuvası)

08 EYLÜL CUMARTESİ : İstanbul BBSK – Afyon (Göl Kupası Turnuvası)

12 EYLÜL ÇARŞAMBA : Paok – İstanbul BBSK (Selanik Özel Turnuva)