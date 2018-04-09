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İstanbul Çekmeköy'de çıkan yangından bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

İstanbul Çekmeköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenirken ev kullanılamaz hale geldi.

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Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerindeki bir apartmanda sabah saat 06.00'da yangın meydana geldi. Apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden Yenidoğan itfaiye ekibi, mahsur kalanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenenler Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

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