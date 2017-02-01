İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hareketli dakikalar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine tedavi amaçlı gelen bir hastanın kendini odaya kilitlediği ve çevredekileri canına son vermekle tehdit ettiği bildiriliyor. Hastanın bir polis memuru olduğu elinde bir silahın bulunduğu belirtiliyor. Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan müzakereci polisin de kendini odaya kilitleyen kişiyi ikna etmek için görüşmeye başladığı bildiriliyor.

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan hastane başhekemi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay,"Bugün 12.20 civarında hastanemiz takibinde bulunan genç bir polis arkadraşımız muayeneye geliyor. Psikiyatri servisindeki muayene sırasında hastanın durumunu çok iyi görmüyor. Hiçbir meslektaşımız ya da hemşireyi rehin alması söz konusu değildir. Odada yalnızdır. Gerek özel harekat polis arkadaşlar bu intihar girişiminde bulunan arkadaşı ikna etmeye çalışıyor. İnşallah sorunsuz şekilde vazgeçirmeye çalışacağız. Şuan da herhangi bir rehine krizi söz konusu değildir. Ağustos ayında silah taşıyamaz diye rapor vermiştik, ona istinaden silahı alınmış. Silah kendi silahı değil; ama maalesef silahı var" dedi.

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