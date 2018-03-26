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İstanbul Çiftlik Bank şubesi bu hale geldi

Çiftlik Bank'ın ürünlerini satan Beylikdüzü Şubesi'nin gece saatlerinde soyulduğu iddia edildi. Franchising yolu ile işletilen şarküterinin içinin tamamen boş olduğu görüldü.

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Ceosu Mehmet Aydın'ın yurtdışına kaçtığı Çiftlik Bank tarafından franchising verilerek kiralanan Beylikdüzü'ndeki şarküterinin dün akşam saatlerinde soyulduğu iddia edildi. Çevrede bulunan dükkan sahiplerinin yaklaşık bir aydır kapalı olduğunu iddia ettiği şarküteride bulunan gıda malzemelerinin boşalttığı öne sürüldü. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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