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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 135 kişinin tahliyesi sağlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, iradesi dışında 'Bylock' yüklenen 11 bin 480 kişiden 3654 kişinin başsavcılığın yetki sahasında olduğu açıklandı. Açıklamada, Başsavcılığın yetki sahasında olan bu kişilerden 26'sının savcılık soruşturma dosyalarında, 135'inin mahkemelerinin yargılama dosyalarında tutuklu olduğu anlaşılarak dünden beri tahliyelerinin sağlandığı belirtildi.

  • İHA
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