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İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu 25. Kuruluş Yıldönümü Konseri Konser Duyurusu

1993 Yılında kurulan, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, “25. Kuruluş Yıldönümü Konserini” 10 Nisan 2018 Salı günü saat: 20:00’ de Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirecektir.

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Sanat Yönetmenliğini Enver MERALLI’nın üstlendiği Topluluğun konserinde Sıla, Rubato, Yavuz BİNGÖL ve sürpriz konuk sanatçılar da yer alacaktır.

Çağdaş bir sanat anlayışı ile Topluluk sanatçıları tarafından düzenlenen eserler; kimi zaman romantizmin en naif tınılarını, kimi zaman da coşkunun en üst seviyelere ulaştığı anları, geniş bir his ve ses sahasında seyircisi ile paylaşmaktadır.

Konsere tüm halkımız ve basın mensuplarımız davetlidir.

 

                                                                               Mehmet MUTLU

                                                                               Topluluk Müdürü

Tarih : 10 Nisan 2018 Salı

Saat: 20:00

Yer: Grand Pera Emek Sineması Sahnesi

LCV : 0 212 251 13 14  / Fax: 0 212 251 13 99

 

 

 

 

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