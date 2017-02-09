İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı adliyeye sevkedildi
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü.
- İHA
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. önceki gün uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın iddiası üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Ö.C. tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise Bakırköy Adliyesine götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.