Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı adliyeye sevkedildi

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. önceki gün uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın iddiası üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Ö.C. tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise Bakırköy Adliyesine götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Muhalefet yalan rüzgarı estiriyor

Başbakan Yıldırım: Muhalefet yalan rüzgarı estiriyor

En iyi akıllı telefonlar ve özellikleri

En iyi akıllı telefonlar ve özellikleri

İşte Apple'ın 'uzay üssü'

İşte Apple'ın 'uzay üssü'

Hangi ülke hangi tüfeği kullanıyor?

Hangi ülke hangi tüfeği kullanıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA