İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı adliyeye sevkedildi

Yarım kalan tablonun acı sırrı

ŞEHİT haberlerinin yürekleri dağladığı bir ortamda İzmirli şehit annesi Aynur Özkaya, resim sergisi açtı. Sergide tüm gözler, yarım kalan yağlıboya tabloda toplandı. Tablo tamamlanamamış, renkler birbini bulamamıştı. Çünkü 57 yaşındaki Aynur Özkaya, 2 yıl önce bu tabloya başladığı gün Hava Pilot Üsteğmen olan oğlu Osman Onur Özkaya'nın Malatya'da şehit düştüğü haberini aldı. Oğlunu tablonun maviliklerinde sonsuzluğa uğurladı.