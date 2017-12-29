İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'yılbaşı önlemleri' açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, tır ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır.
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