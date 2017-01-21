İlk saldırı Reina teröristin sorgulandığı Emniyet Müdürlüğü'ne yapıldı
İstanbul’da dün akşam teröristler, LAW silahlarıyla iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. İlk roket Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgulandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atıldı. 1.5 saat sonra ikinci saldırının hedefi ise AK Parti İl Başkanlığı binası oldu.
Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine dün akşam saat 20.00 sıralarında 2 kişi tarafından LAW’lı saldırı düzenlendi. Ateşlenen roket, Emniyet’in bahçe duvarına isabet etti. Saldırıda binanın camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Emniyet’in arka sokağından yapıldığı belirlenen saldırı sonrası teröristlerin yakalanması için İstanbul polisi alarm durumuna geçti. İki kişi oldukları belirlenen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
KATLİAMCI DA O BLOKTAYDI
Hedef alınan C Blok’ta Emniyet’in en kritik şubelerinden İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri bulunuyor. Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov ile birlikte 50 DEAŞ’lı terörist bu bloktaki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyor. Ayrıca, önceki gün aralarında canlı bomba olduğu yönünde istihbarat alınan 1 kişinin de bulunduğu 7 DHKP-C’li aynı yerde sorgulanmaya başlanmıştı.
2’NCİ LAW AK PARTİ BİNASINA
Yaklaşık 1.5 saat sonra Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelikte LAW’lı saldırı düzenlendi. Binanın yakınındaki parktan ateşlenen roket, 3’üncü kat penceresinden girerek duvara saplandı. Patlamayan roketi uzman ekip etkisiz hale getirdi. Saldırılar Meclis’te kınandı.
BAŞBAKAN YILDIRIM: SOL BİR ÖRGÜT YAPTI
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, saldırıları sol bir terör örgütünün yaptığının değerlendirildiğini söyledi. Basın mensuplarının, sorusunu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “Sol terör örgütü tahmin ediliyor ama DHKP-C mi, MLKP mi belli değildir. Kim yaparsa yapsın alçağın tekidir” dedi.(Hürriyet)
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