İlk saldırı Reina teröristin sorgulandığı Emniyet Müdürlüğü'ne yapıldı

Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine dün akşam saat 20.00 sıralarında 2 kişi tarafından LAW’lı saldırı düzenlendi. Ateşlenen roket, Emniyet’in bahçe duvarına isabet etti. Saldırıda binanın camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Emniyet’in arka sokağından yapıldığı belirlenen saldırı sonrası teröristlerin yakalanması için İstanbul polisi alarm durumuna geçti. İki kişi oldukları belirlenen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

KATLİAMCI DA O BLOKTAYDI

Hedef alınan C Blok’ta Emniyet’in en kritik şubelerinden İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri bulunuyor. Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov ile birlikte 50 DEAŞ’lı terörist bu bloktaki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyor. Ayrıca, önceki gün aralarında canlı bomba olduğu yönünde istihbarat alınan 1 kişinin de bulunduğu 7 DHKP-C’li aynı yerde sorgulanmaya başlanmıştı.

2’NCİ LAW AK PARTİ BİNASINA

Yaklaşık 1.5 saat sonra Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelikte LAW’lı saldırı düzenlendi. Binanın yakınındaki parktan ateşlenen roket, 3’üncü kat penceresinden girerek duvara saplandı. Patlamayan roketi uzman ekip etkisiz hale getirdi. Saldırılar Meclis’te kınandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOL BİR ÖRGÜT YAPTI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, saldırıları sol bir terör örgütünün yaptığının değerlendirildiğini söyledi. Basın mensuplarının, sorusunu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “Sol terör örgütü tahmin ediliyor ama DHKP-C mi, MLKP mi belli değildir. Kim yaparsa yapsın alçağın tekidir” dedi.(Hürriyet)