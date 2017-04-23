İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan koltuğunu şehit çocuğuna devretti

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Hakkari’de şehit olan polis memuru Engin Açıkgöz’ün 6'ncı sınıf öğrencisi kızı Hayrunnisa Açıkgöz’e devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle özel bir Ortaokulun Müdürü Yusuf Özkaraalp, matematik öğretmeni Nazlı Taş, şehit polis memuru Mehmet Emin Aydın’ın kızı Sıla Aydın, şehit polis memuru Engin Açıkgöz’ün kızı Hayrunnisa Açıkgöz ve oğlu Fatih Hamza Açıkgöz, 15 Temmuz şehidi Mahmut Eşit’in kızı Ayşegül Eşit, 15 Temmuz şehidi Salih Alışkan’ın kızı Zeynep Alışkan, İstanbul Emniyet Müdürlü Mustafa Çalışkan’ı ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdüründen makamı devralan Hayrunnisa Açıkgöz, Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce’yi makama çağırarak bilgi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın telsizinden polislere seslenen Hayrunnisa Açıkgöz, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Teşkilat mensuplarımızın ve çocukların bayramını kutluyorum. Bütün meslektaşlarımızı Allah korusun” dedi.

“Şehit çocuğu olmaktan büyük gurur duyuyorum”

Mustafa Çalışkan’dan koltuğu devralan Hayrunnisa Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan İstanbul’un İl Emniyet Müdürü olmak benim için çok gurur verici. Her şeyden önce bunu söylemek isterim. Beni bu makama layık gören büyüklerime huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak isterim. İstanbul en kadim şehirlerden biri olmanın yanında büyük nüfusuyla sorumluluğu da çok yüksek bir şehir fakat halkımız bilmelidir ki ben ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ailesi bünyesinde görev yapan bu büyük ekip sorumluluğunun bilincindedir. Önce ülkesinin, sonra İstanbul’un huzurunda bütün sorumluluklarını önüne koymaktadır. Bunun için kimi zaman şehitler, gaziler vermek pahasına gece gündüz var gücümüzle çalıştığımızdan hiçbir vatandaşımızın kuşkusu olmasın. Şehitlik, gazilik evet çok yüce makamlar. Bende bir şehit çocuğu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Öbür dünyada Allah’ın bizi babamla tekrar bir araya getirmesini umuyorum. Böyle yüce makamlar olmasına rağmen umarım daha büyük ve güçlü İstanbul’a ve daha büyük güçlü Türkiye’ye daha az bedeller ödeyip kısa sürede ulaşacağız. Bütün kalbimle söylemek isterim hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Böylelikle milli egemenliğe bağlılığımızı bütün dünya görmüş olacak. Hepimizin milli egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Mustafa Çalışkan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, hediyeler verdi. Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Çalışkan, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerini öğrencilere hediye etti.