İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan Polis Haftası mesajı

Emniyet Müdürü Çalışkan, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, gücünü halktan ve kanunlardan alan Polis Teşkilatının, milletinin de karakteri gereği daima mazlumların, muhtaçların yanında, zorbaların ve hainlerin karşısındaki mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kutlu mücadelenin,15 Temmuz gecesi hain teröristlerin darbe girişiminin engellenmesinde gösterilen takdire şayan tavırla perçinlendiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti: "Aklını ve iradesini birtakım kendini bilmez meczupların kucağına bırakarak onların peşinden gidenler önce Allah'a sonra da aziz milletimize ihanet etmişlerdir. Bu ihanet dolu girişimin bertaraf edilmesinde canı pahasına mücadele eden siz değerli meslektaşlarımla omuz omuza görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum."

Çalışkan, vatandaşların huzurunu ve güvenini sağlamak gibi kutsal bir görevi üstlenen Polis Teşkilatının 172. kuruluş yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını aktararak, "Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 172. yılını kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.