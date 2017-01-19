İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 19 ilçe, 41 şube ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar yapıldı. Buna göre, 19 ilçe 41 şube ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, atamalar terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleşti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.