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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi olduğu, roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla ateş açıldığı, saldırıda binanın dış bahçe duvarının isabet aldığı, ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıya ilişkin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

 

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