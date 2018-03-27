İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişilere ait 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.



Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.