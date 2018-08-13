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İstanbul Fatih'te bulunan 29 Mayıs Hastanesi'ne yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasının ameliyathane bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, ek hizmet binasının 3. katındaki ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden hastane görevlileri, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alındı.

İtfaiyenin çalışmaları sürerken, hastalar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

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