İstanbul Fatih'te maskeli 10 kişi, 150 bin dolarlık soygun gerçekleştirdi
İstanbul Fatih'te yüzleri maskeli 10 kişi, yaklaşık 150 bin dolarlık soygun gerçekleştirdi.
- AA
İstanbul Fatih’te yüzleri maskeli 10 kişi, bir döviz bürosundan yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli ve elleri eldivenli kişiler, 2 araç ile İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerindeki bir döviz bürosuna geldi.
Döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıkları iddia edilen zanlılar, iş yerine girdi.
Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.
Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri döviz bürosunda incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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