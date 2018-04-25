İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı
İstanbul Fatih'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisince önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Eğitimli narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde aramalarını sürdürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.