İstanbul Gaziosmanpaşa'da polise saldırı: 1 polisimiz şehit oldu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uygulama yapan polisin 'dur'ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı. Olayda polis memuru Anıl Kaan Aybek yaralandı. Polis memuru kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde şehit oldu.
İstanbul'da polise silahlı saldırı gerçekleştirldi. Edinilen nilgiye göre Gaziosmanpaşa'da uygulama yapan ekipler içinde madde bağımlılarının olduğu bilinen bir aracı durdurmak istedi.
Araçtan polise ateş açıldı. Ateş sonucu Anıl Kaan Aynibek isimli polis memuru yaralandı. Aybek kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fakat kurtarılamayarak şehit oldu.
Şüpheliler ise polisin sıkı takibi sonucı yine Gaziosmanpaşa'da yaralı şekilde yakalandı. Şüphelilerin madde bağımlısı oldukları iddia edildi.
Kaynak: Sabah.com.tr
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