İstanbul Gençlik Festivali'ne yoğun ilgi
İBB’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivale İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, Bakanlar Osman Aşkın Bak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile Bilal Erdoğan da katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde kapılarını açan 3. İstanbul Gençlik Festivali’nin (İGF) açılışına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, İGF Organizasyon Komitesi Başkanı Taha Ayhan ile binlerce genç katıldı.
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