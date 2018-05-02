İstanbul Gençlik Festivali'ne yoğun ilgi İBB’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivale İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, Bakanlar Osman Aşkın Bak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile Bilal Erdoğan da katıldı.