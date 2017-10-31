İstanbul, Hatay ve Kütahya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Yaratıcı Şehirler Ağı'na, aralarında İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın da bulunduğu 64 yeni şehir eklendi.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel kalkınma planlarının merkezine yerleştirmeyi ve şehirlerarası ortaklıklarla uluslararası düzeyde etkin birliğini gerçekleştirmeyi hedefleyen ağa bu yıl eklenen şehirlerin belli olduğu duyuruldu.

Açıklamada, 2004 yılında kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı'nın 64 yeni katılımla birlikte 72 ülkeden 180 şehre ulaştığı kaydedildi.

Edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya olarak belirlenen 7 farklı temadan oluşturulan ağa Türkiye'den tasarım dalında İstanbul, gastronomi dalında Hatay ve zanaat ve halk sanatları dalında da Kütahya dahil edildi.

Kültürel çeşitlilik ve sürdürülebilir kentsel kalkınma misyonuyla çalışan yaratıcı şehirlerden oluşan ağ kısaca, "Farklı bölgelerden, gelir düzeylerinden ve kapasitelerden şehirleri, yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girim" olarak tanımlanıyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den, 2015'te Gaziantep gastronomi alanında kabul edilmişti.