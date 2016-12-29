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İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.

İl genelinde yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve cumartesi günleri karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması sonucunda kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 santimetre, iç ve yüksek kesimlerde 10-20 santimetre civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşların hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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