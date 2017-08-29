"Charlie Brown" olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü Trakya'dan İstanbul'a doğru geliyor
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, etkili olan yağışa ilişkin, ilk yağışın ardından 2 bulut kütlesinin daha Trakya üzerinden İstanbul'a doğru geldiğini belirterek 'Gelen bulut, pilotların 'Charlie Brown' (CB) olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü.' dedi.
- İHA
Şen, İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağış ve fırtınaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Deniz üzerinde etkili olan bulutun İstanbul'a doğru gelmeye devam ettiğini anlatan Şen, "Gelen bulut, pilotların 'Charlie Brown' (CB) olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü. İstanbul'da yağış bırakan bulut ise yaklaşık 15 kilometre kalınlığında ve yaklaşık 6 kilometre genişliğinde bir bulut. Bulut kütlesinin kendi içinde çok kuvvetli hareketleri var. O yüzden pilotlar bu tür bulutu görünce bu bulutlara yaklaşmaz. Çünkü bulut kütlesinin kendi içindeki hareketler küçük uçakların kanatlarını kırabiliyor." diye konuştu.
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