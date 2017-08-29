"Charlie Brown" olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü Trakya'dan İstanbul'a doğru geliyor

Şen, İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağış ve fırtınaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Deniz üzerinde etkili olan bulutun İstanbul'a doğru gelmeye devam ettiğini anlatan Şen, "Gelen bulut, pilotların 'Charlie Brown' (CB) olarak tanımladığı tehlikeli bir bulut türü. İstanbul'da yağış bırakan bulut ise yaklaşık 15 kilometre kalınlığında ve yaklaşık 6 kilometre genişliğinde bir bulut. Bulut kütlesinin kendi içinde çok kuvvetli hareketleri var. O yüzden pilotlar bu tür bulutu görünce bu bulutlara yaklaşmaz. Çünkü bulut kütlesinin kendi içindeki hareketler küçük uçakların kanatlarını kırabiliyor." diye konuştu.