İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede tecavüze uğradığı iddiasına ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Medyada '20 Aylık Bebek Tecavüze Uğradı, Hastane Polise Söylemedi' başlığıyla yer alan haber konusu ile ilgili zamanında şikayete istinaden, konu yargıya intikal etmiş olup, inceleme başlatılarak adli süreç devam etmektedir." denildi.
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