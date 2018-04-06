İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Tek tesellimiz hiçbir hastamızın zarar görmemesi'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Devlet Hastanesi'nin yeni poliklinik hizmet binasının açılışına katıldı.

Burada konuşan Memişoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"İçimiz yandı, tek tesellimiz insanlarımızın, hiçbir hastamızın zarar görmemesi, yaralanmaması." diyen Memişoğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşların, 329 hastanın tahliye edilmesinde büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.

Binanın içine girip hastaları kurtarmaya çalışan insanları gördüklerini aktaran Memişoğlu, böyle bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

İnsanların hasta olmadan sağlıklarını koruması gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Biz sağlıkta dönüşümle bir senede iki kere hekime ulaşan toplumumuzu şu anda senede 9 kere hekime ve sağlıkçıya ulaşılabilir hale getirdik. Bu büyük bir mucizedir. Bu mucizeyi yaratanlar sadece biz yöneticiler değiliz, bu mucizeyi yaratanlar esas sağlık çalışanı, hekimi, hemşiresi. Neden? Çünkü Avrupa'daki gelişmiş ülkelerdeki, bizim gibi benzer sağlık hizmeti verenleri üçte bir, dörtte bir hekim ve hemşire sayısıyla biz gerçekten hasta memnuniyetinin yüzde 75'ini çıkarttık. O da esasında hekimin ve sağlık çalışanının aynı toplumun bir parçası olduğunu gösteren özverisini gösterir."

Dün hastaneden nakledilen bir hastayı ziyaretlerinde ilginç bir şeye tanıklık ettiklerini belirten Memişoğlu, "Hastanın bir tanesi, 'Önce çok korktum ama ameliyathanede doktorun ameliyathaneyi terk etmediğini görünce bizim kurtulacağımıza, bize bir şey olmayacağına inandım.' dedi. Bakın bu bir toplumun, hekimin, hele Türk hekiminin, hemşiresinin nasıl özveriyle çalıştığını gösteriyor. Ben Amerika'da yaşadım, emin olun hiçbir doktor kalmaz. Onun için bizim kendi benliğimizi, değerimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in ayakta hasta hizmetleri için böyle bir polikliniğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Memişoğlu, yöneticilerde adanmışlık ve heyecan olduğu müddetçe başarının yüzde yüz olacağını belirtti.

Geçen perşembe günü İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesine gittiğini aktaran Memişoğlu, "Sağlık binası şaheseri. Deprem izolasyonunun en çok kullanıldığı ve en büyük binası, 2 bin 68 ton sadece izolatör kullanmışlar şu ana kadar. 1 milyon metrekare kullanım alanı var. 750 bin metrekarelik arazide 141 bin metrekare binanın oturma alanı var. Böyle bir şaheseri yapabilen bir ülkeyiz. Bu topluma hizmet etmek en büyük şeref. Sağlıkta bizim ufkumuz şu anda dünyanı en iyilerinden bir tanesi olmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Açılışa, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri 6. Bölge Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, hastane başhekimi Op. Dr. İdris Kurtuluş ve hastane personeli katıldı.