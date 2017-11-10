İstanbul Karaköy'de tramvay yolunda kaza
Karaköy'de tramvay yoluna giren araç nedeniyle, seferler çift yönlü aksadı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 NZR 93 plakalı otomobil, Galata Köprüsü girişinde tramvay yoluna girdi. Araç, demir bariyerlere çarparak durdu.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü bir süre yapılamadı.
Aracın olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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