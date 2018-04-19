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İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde seyreden Selçuk Giritlioğlu yönetimindeki 34 JC 8805 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenmeyen bir erkeğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen ve üzerinden kimliğiyle ilgili herhangi bir belge çıkmayan kişinin cesedi morga gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis tarafından bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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