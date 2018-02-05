Maltepe'de yağmur nedeniyle bir apartmanın girişinde göçük oluştu Maltepe'de bir inşaat alanında yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki dört katlı apartmanın girişinde göçük oluştu. Apartman sakinleri, itfaiye yardımıyla tahliye edildi.