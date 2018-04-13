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İstanbul Maltepe'de park halindeki bir araç alev alev yandı

İstanbul Maltepe'de park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

  • DHA
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Olay, Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı apartmanın açık otoparkında bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobillin yandığını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılmaz hale geldi.
 
POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİ ARAŞTIRIYOR

Apartmanın açık otoparkında yanan otomobil üzerinde polis ekipleri olay yeri çalışması yaptı. Yanan otomobilin çevresinde bulunan bir pet şişe de incelemeye alındı.
 
YANAN OTOMOBİL YAKLAŞIK BİR SENEDİR PARK HALİNDE

Apartmanda oturan bir vatandaş ise “Uyuyordum bir anda bir patlama sesi duyduk.  Camdan baktık, araba yanıyor hemen itfaiyeyi aradık.  Buraya bırakmışlar, yaklaşık bir senedir burada duruyor bu otomobil" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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