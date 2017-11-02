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İstanbul merkezli 15 ilde ByLock operasyonu düzenlendi: 60 gözaltı kararı

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ilde FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

  • DHA
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İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ilde FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

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