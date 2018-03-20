İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda evrakta sahtecilikten 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bir şebekenin, rehinli ve hacizli araçları sahte belgelerle satışını sağlayarak kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişilere yönelik 14 Mart tarihinde İstanbul başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 65 kişiden 54’ü gözaltına alınmıştı.

Evrakta sahtecilik yaparak kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 54 kişiden 24'ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken, polisteki işlemleri tamamlanan geri kalan 30 şüpheli ise bugün Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

Mali Şube polisi, devam eden soruşturma kapsamında, evrakta sahtecilik yaparak 25 hacizli araçtan 19'unu satıp 6 milyon lira tutarında vurgun yaptığı ileri sürülen şebekenin firari 11 üyesinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.