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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'den 45 kişi gözaltına alındı

KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

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