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İstanbul merkezli 49 ildeki FETÖ operasyonu: 235 şüpheliden yakalananların sayısı 177'ye yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 235 şüpheliden yakalananların sayısı 177'ye yükseldi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 97 şüpheli ile Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 138 şüpheliyi yakalamaya yönelik 21 Ocak'ta 49 ilde 325 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 187'si emniyet personeli, 48'i "abi" ve "abla" olduğu belirtilen 235 şüpheliden 177'sini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen 67 şüpheliden 59'u tutuklandı, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılardan 60'ının İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, 50'sinin ise gözaltına alındıkları illerdeki emniyet müdürlüklerinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer 58 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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